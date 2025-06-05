В NHLPA рассказали о реакции российских хоккеистов на недопуск к ОИ-2026

«Российские хоккеисты разочарованы, они мало что могут сделать с тем, что происходит на Украине и в России. Они хотят играть против лучших. Мы слышим это постоянно, они хотят играть на турнирах, где представлены лучшие игроки. Мы надеялись, что к этому моменту конфликт будет разрешён. Кажется, он обостряется, а не деэскалируется, так что посмотрим, что будет в будущем», — цитирует слова Уолша сайт НХЛ.