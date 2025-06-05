В NHLPA рассказали о реакции российских хоккеистов на недопуск к ОИ-2026
Уолш: Российские игроки НХЛ разочарованы запретом на участие в Олимпиаде-2026
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Российские хоккеисты, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги, испытывают огорчение и неподдельное разочарования из-за своего отсутствия на Олимпиаде-2026, которая состоится в Италии. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ — NHLPA — Марти Уолш.
«Российские хоккеисты разочарованы, они мало что могут сделать с тем, что происходит на Украине и в России. Они хотят играть против лучших. Мы слышим это постоянно, они хотят играть на турнирах, где представлены лучшие игроки. Мы надеялись, что к этому моменту конфликт будет разрешён. Кажется, он обостряется, а не деэскалируется, так что посмотрим, что будет в будущем», — цитирует слова Уолша сайт НХЛ.
В связи с проведением специальной военной операции на Украине Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года принял решение о бессрочном отстранении сборных России и Белоруссии от всех международных соревнований. Предстоящие Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
Напомним, что ранее Международная федерация хоккея — IIHF — объявила о недопуске сборной РФ по хоккею до турнира Олимпиады 2026 года. Это решение, как было заявлено Международным олимпийским комитетом, находится в полном соответствии с предписаниями МОК.