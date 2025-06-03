МОК подтвердил недопуск сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 в Италии

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России полностью соответствует его рекомендациям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рекомендация исполнительного совета МОК остаётся в силе. Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой», — цитирует агентство представителя МОК.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, накануне IIHF объявила о недопуске сборной РФ по хоккею до турнира Олимпиады 2026 года. Ещё в феврале прошлого года федерация продлила отстранение российских хоккеистов от международных соревнований как минимум до чемпионата мира-2026, который пройдёт весной в Швейцарии. Тогда же было заявлено, что вопрос об участии в Олимпиаде будет рассматриваться отдельно после получения рекомендаций от МОК.