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3 июня, 10:33

МОК подтвердил недопуск сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 в Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной России полностью соответствует его рекомендациям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рекомендация исполнительного совета МОК остаётся в силе. Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой»,цитирует агентство представителя МОК.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, накануне IIHF объявила о недопуске сборной РФ по хоккею до турнира Олимпиады 2026 года. Ещё в феврале прошлого года федерация продлила отстранение российских хоккеистов от международных соревнований как минимум до чемпионата мира-2026, который пройдёт весной в Швейцарии. Тогда же было заявлено, что вопрос об участии в Олимпиаде будет рассматриваться отдельно после получения рекомендаций от МОК.

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Ранее новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри впервые высказалась о возможностях участия российских спортсменов в предстоящих Играх. В своём заявлении она акцентировала внимание на значении принципа равных возможностей, намекая на то, что доступ к соревнованиям должен быть предоставлен всем атлетам без исключений.

Анастасия Никонорова
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