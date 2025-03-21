Новая глава МОК Ковентри выступила за участие россиян в Олимпийских играх
Кирсти Ковентри. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) / officialkirstycoventry
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри оценила перспективы участия российских атлетов в предстоящей Олимпиаде. Она намекнула, что доступ к Играм должны иметь все спортсмены.
«Я думаю, что нам надо сделать всё, чтобы защитить и поддержать атлетов из всех зон конфликтов, в том числе и с моего континента. Нам надо обсудить, как именно мы будем это делать», — заявила она на пресс-конференции.
Напомним, что Ковентри была избрана главой МОК 20 марта в ходе 144-й сессии комитета в Греции. Она станет первой женщиной на посту президента комитета.