Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 17:40

Путин поздравил нового президента МОК с назначением

Путин поздравил Ковентри с избранием на пост президента МОК

Владимир Путин и Кирсти Ковентри. Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis

Владимир Путин и Кирсти Ковентри. Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis

Президент России Владимир Путин отправил поздравительное сообщение Кирсти Ковентри, которая была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер также пожелал Ковентри благополучия и настоящего спортивного здоровья.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК. Она вступит в должность 24 июня. Ковентри 41 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой в плавании. С 2018 по 2021 год занимала должность председателя комиссии спортсменов МОК, а с 2023 года стала индивидуальным членом исполкома МОК.

«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК
«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • мок
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar