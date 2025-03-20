Путин поздравил нового президента МОК с назначением
Путин поздравил Ковентри с избранием на пост президента МОК
Владимир Путин и Кирсти Ковентри. Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis
Президент России Владимир Путин отправил поздравительное сообщение Кирсти Ковентри, которая была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — говорится в телеграмме главы государства.
Российский лидер также пожелал Ковентри благополучия и настоящего спортивного здоровья.
Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК. Она вступит в должность 24 июня. Ковентри 41 год, она является двукратной олимпийской чемпионкой в плавании. С 2018 по 2021 год занимала должность председателя комиссии спортсменов МОК, а с 2023 года стала индивидуальным членом исполкома МОК.