Президентом МОК впервые избрали женщину
Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК
Кирсти Ковентри. Обложка © Wikipedia
Двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоялись в ходе 144-й сессии МОК в Греции.
На эту позицию также подавали заявки такие кандидаты, как президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу из Британии, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший из Испании, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, а также член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании
Ковентри станет первой женщиной на посту президента МОК. Она официально вступит в свои полномочия 24 июня, а до этого момента комитет возглавляет ее предшественник, немец Томас Бах
Напомним, что в феврале МОК принял отставку Томаса Баха спустя 34 года пребывания в организации. В Кремле выразили надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». Кстати, сам Бах ранее заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.