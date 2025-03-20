Президентом МОК впервые избрали женщину

Двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоялись в ходе 144-й сессии МОК в Греции.

На эту позицию также подавали заявки такие кандидаты, как президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу из Британии, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший из Испании, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, а также член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании

Ковентри станет первой женщиной на посту президента МОК. Она официально вступит в свои полномочия 24 июня, а до этого момента комитет возглавляет ее предшественник, немец Томас Бах