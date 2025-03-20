Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 15:34

Президентом МОК впервые избрали женщину

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК

Кирсти Ковентри. Обложка © Wikipedia

Кирсти Ковентри. Обложка © Wikipedia

Двукратная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы состоялись в ходе 144-й сессии МОК в Греции.

На эту позицию также подавали заявки такие кандидаты, как президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу из Британии, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший из Испании, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, а также член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании

Ковентри станет первой женщиной на посту президента МОК. Она официально вступит в свои полномочия 24 июня, а до этого момента комитет возглавляет ее предшественник, немец Томас Бах

«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК
«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК

Напомним, что в феврале МОК принял отставку Томаса Баха спустя 34 года пребывания в организации. В Кремле выразили надежду, что новое руководство МОК вернёт принцип «спорт вне политики». Кстати, сам Бах ранее заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь шанс поучаствовать в Олимпийских играх-2026. По его словам, к соревнованиям должны быть допущены все спортсмены, соблюдающие правила нейтрального статуса.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • мок
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar