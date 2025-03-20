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20 марта, 14:22

«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК

Депутат Жуков: переизбрание Тарпищева в МОК является хорошим знаком

Шамиль Тарпищев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Шамиль Тарпищев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Депутат Государственной думы Александр Жуков прокомментировал переизбрание главы Федерации тенниса России (ФТС) Шамиля Тарпищева в Международном олимпийском комитете (МОК). В беседе Life.ru он поделился, что это является хорошим признаком и указывает на то, что отношение к России будет меняться.

Александр Жуков о переизбрании Тарпищева в МОК. Видео © Life.ru

«Это хороший признак, видимо, МОК будет менять отношение к России. Я надеюсь по крайней мере на это. Потому что обычно они после 70 лет уже не переизбирают членов», — сказал депутат.

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Напомним, что ранее главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева переизбрали в МОК. Срок его полномочий рассчитан до 31 декабря 2028 года. Выборы прошли в четверг в Греции на 144-й сессии комитета. Сейчас Тарпищеву 77 лет, он состоит в организации с 1994 года.

Алена Пенчугина
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