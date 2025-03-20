«Это хороший признак»: В Госдуме оценили переизбрание Тарпищева в МОК

Депутат Государственной думы Александр Жуков прокомментировал переизбрание главы Федерации тенниса России (ФТС) Шамиля Тарпищева в Международном олимпийском комитете (МОК). В беседе Life.ru он поделился, что это является хорошим признаком и указывает на то, что отношение к России будет меняться.

Александр Жуков о переизбрании Тарпищева в МОК. Видео © Life.ru

«Это хороший признак, видимо, МОК будет менять отношение к России. Я надеюсь по крайней мере на это. Потому что обычно они после 70 лет уже не переизбирают членов», — сказал депутат.