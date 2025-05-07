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Регион
7 мая, 09:59

Песков счёл дискриминацией отказ МОК аккредитовать ряд СМИ на Олимпиаду-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия осуждает отказ МОК аккредитовать на Олимпийские игры 2026 года представителей российских СМИ, не специализирующихся на спорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав решение дискриминационным.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ. Мы это осуждаем», — сказал представитель Кремля на брифинге в среду, 7 мая.

МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026
МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Накануне МОК отказал в аккредитации на Олимпиаду-2026 непрофильным российским СМИ. В организации отметили, что это решение еще может быть пересмотрено осенью. Зимние Игры 2026 года, напоминает Life.ru, пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Марина Фещенко
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