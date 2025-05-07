Песков счёл дискриминацией отказ МОК аккредитовать ряд СМИ на Олимпиаду-2026

Россия осуждает отказ МОК аккредитовать на Олимпийские игры 2026 года представителей российских СМИ, не специализирующихся на спорте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав решение дискриминационным.

«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ. Мы это осуждаем», — сказал представитель Кремля на брифинге в среду, 7 мая.