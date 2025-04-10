МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает консультации с федерациями зимних видов спорта относительно участия российских атлетов в Играх 2026 года. Как заявил журналистам спортивный директор МОК Кит Макконнелл, организация придерживается принципа, согласно которому спортсмены не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Уже сейчас некоторые международные федерации начали принимать конкретные решения. Международный союз конькобежцев, а также федерация ски-альпинизма допустили российских спортсменов к квалификационным соревнованиям в нейтральном статусе. В фигурном катании предусмотрена возможность участия ограниченного числа российских пар и одиночников.

Макконнелл подчеркнул, что МОК активно делится с зимними федерациями успешным опытом летних видов спорта и Олимпиады в Париже, где процесс возвращения российских атлетов прошёл относительно гладко благодаря чётким процедурам проверки.