МОК: На летней Олимпиаде-2028 женщин впервые будет больше, чем мужчин

На летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе спортсменок впервые будет больше, чем атлетов-мужчин. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) на своём сайте.

За комплекты наград в 31 базовом виде спорта поборются 10 500 человек. 5 333 из них — женщины, а оставшиеся 5 167 — мужчины. Также оргкомитет добавил в ОИ-2028 пять новых состязаний: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. С учётом нововведений общее число спортсменов на Играх достигнет 11 198 человек, где 5 543 будут мужчинами и 5 655 — женщинами.