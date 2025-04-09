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9 апреля, 20:40

МОК: На летней Олимпиаде-2028 женщин впервые будет больше, чем мужчин

МОК назвал количество спортсменов в 2028 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julija Ogrodowski

МОК назвал количество спортсменов в 2028 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julija Ogrodowski

На летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе спортсменок впервые будет больше, чем атлетов-мужчин. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) на своём сайте.

За комплекты наград в 31 базовом виде спорта поборются 10 500 человек. 5 333 из них — женщины, а оставшиеся 5 167 — мужчины. Также оргкомитет добавил в ОИ-2028 пять новых состязаний: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. С учётом нововведений общее число спортсменов на Играх достигнет 11 198 человек, где 5 543 будут мужчинами и 5 655 — женщинами.

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Напомним, что в марте этого года президентом МОК впервые избрали женщину. Комитет возглавила двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменку с назначением на высокий пост.

Лия Мурадьян
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