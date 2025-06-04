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4 июня, 17:28

Россиянин Кучеров признан лучшим хоккеистом сезона НХЛ по версии Ассоциации игроков

Никита Кучеров во второй раз получил награду НХЛ «Тед Линдсей Эворд»

Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Gareth Patterson

Никита Кучеров. Обложка © ТАСС / AP / Gareth Patterson

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров удостоен престижной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему хоккеисту сезона по версии Ассоциации игроков НХЛ. Это уже второй подобный трофей в карьере 30-летнего нападающего — первую награду он получил в 2019 году.

В борьбе за приз Кучеров опередил звездных конкурентов — канадских хоккеистов Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш») и Кейла Макара (также «Колорадо»). Российский спортсмен продолжил славную традицию своих соотечественников в НХЛ: ранее эту награду трижды завоевывал Александр Овечкин (2008, 2009, 2010), по одному разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012).

Абсолютным рекордсменом по количеству полученных наград «Тед Линдсей Эворд» остается легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удостоенный этой чести пять раз за карьеру. В нынешнем сезоне Кучеров продемонстрировал выдающуюся игру, набрав 144 очка (44 гола + 100 передач) в 81 матче регулярного чемпионата, что стало одним из ключевых факторов при голосовании игроков лиги.

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Напомним, что в апреле Никита Кучеров завершил сезон НХЛ с великолепным результатом — 121 очком. Благодаря этому он в третий раз за карьеру и второй год к ряду стал обладателем престижной награды «Арт Росс Трофи».

Юрий Лысенко
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