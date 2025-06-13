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13 июня, 00:00

Вратарь «Тампы» Василевский уступил в борьбе за приз лучшему голкиперу НХЛ

Голкипер «Тампы» Василевский стал вторым в голосовании за лучшего вратаря НХЛ

Андрей Василевский. Обложка © X / NHL

Андрей Василевский. Обложка © X / NHL

Россиянин Андрей Василевский, защищающий ворота клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», занял второе место в голосовании генеральных менеджеров команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на присуждение приза «Везина трофи» — награды лучшему вратарю регулярного сезона.

Василевский сыграл 63 встречи, пропуская в среднем 2,18 шайбы за игру. Его показатель отражения бросков составил 92,1%. Вратарь провёл шесть матчей без пропущенных голов и одержал 38 побед.

Победителем в третий раз в истории и второй подряд стал американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», ранее награждённый в 2020 году. Третью позицию занял канадский страж ворот «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин разделил шестое место с шведом Филипом Густавссоном из «Миннесоты Уайлд».

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Ранее Life.ru писал, что 13 июля на «ЦСКА Арене» состоится хоккейный матч между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ. Также были представлены предварительные списки команд, в их числе значится и Андрей Василевский, а также Александр Овечкин.

Тимур Хингеев
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