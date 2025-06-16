Малкин может покинуть «Питтсбург» после 20 лет в команде

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» решил не продлевать контракт с российским хоккеистом Евгением Малкиным. Таким образом, сезон 2025/2026 станет для него последним в команде. Об этом сообщает издание The Athletic.

Контракт Малкина действителен до конца сезона 2025/2026. Он выступает за «Пингвинз» с 2006 года, за исключением сезона 2012/2013, когда во время локаута играл в родном магнитогорском «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» провёл церемонию в честь достижения Малкина — он забил 500-й гол в НХЛ.