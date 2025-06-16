Малкин может покинуть «Питтсбург» после 20 лет в команде
The Athletic: Следующий сезон НХЛ станет для Малкина последним в «Питтсбурге»
Евгений Малкин. Обложка © nhl.com
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» решил не продлевать контракт с российским хоккеистом Евгением Малкиным. Таким образом, сезон 2025/2026 станет для него последним в команде. Об этом сообщает издание The Athletic.
Контракт Малкина действителен до конца сезона 2025/2026. Он выступает за «Пингвинз» с 2006 года, за исключением сезона 2012/2013, когда во время локаута играл в родном магнитогорском «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» провёл церемонию в честь достижения Малкина — он забил 500-й гол в НХЛ.
В составе сборной России нападающий дважды выигрывал золото чемпионатов мира в 2012 и 2014 годах. Он также участвовал в трёх зимних Олимпиадах (2006, 2010, 2014).
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