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Регион
28 июня, 02:33

«Коламбус» выбрал российского вратаря Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

Пётр Андреянов. Обложка © Telegram / ХК «Красная Армия»

Пётр Андреянов. Обложка © Telegram / ХК «Красная Армия»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» выбрал российского вратаря системы ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта под общим 20-м номером.

В прошлом сезоне 18-летний хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в составе «Красной Армии», отразив 94,2% бросков. В плей-офф он отыграл в шести играх, отбивая 92,9% бросков.

Напомним, в последний раз российский вратарь был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году - тогда под 11-м номером «Нэшвилл» забрал Ярослава Аскарова.

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Ранее Life.ru рассказывал, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» выбрал под общим восьмым номером драфта Егора Дёмина — это самый высокий пик среди россиян в истории. А после окончания второго раунда центровой Владислав Голдин подписал контракт с «Майами Хит».

Артур Лапсаков
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