«Коламбус» выбрал российского вратаря Андреянова в первом раунде драфта НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» выбрал российского вратаря системы ЦСКА Петра Андреянова в первом раунде драфта под общим 20-м номером.

В прошлом сезоне 18-летний хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги в составе «Красной Армии», отразив 94,2% бросков. В плей-офф он отыграл в шести играх, отбивая 92,9% бросков.

Напомним, в последний раз российский вратарь был выбран в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году - тогда под 11-м номером «Нэшвилл» забрал Ярослава Аскарова.