Решение включить в зал славы первого сбежавшего из СССР хоккеиста шокировало журналиста из США

Олимпийского чемпиона, победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Могильного включили в список спортсменов, которых введут в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заслуженному мастеру спорта России 56 лет. Он входит в числе претендентов с 2009 года. В СССР выступал за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе сборной Советского Союза Могильный стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения состоится 10 ноября. По словам Могильного, он рад стать частью такой великой организации и поблагодарил своих партнёров, которые помогли ему достичь этой цели.

На новость о включении Могильного в зал славы отреагировал американский спортивный журналист Майк Харрингтон. Он удивлён, что заслуги россиянина решили признать только сейчас, хотя должны были сделать это много лет назад.

«Очевидно, Могильный должен был оказаться в Зале славы много лет назад. Я в шоке, что это произошло сегодня. Нет никакой логики. И я думал, что ситуация с Россией надолго не позволит ему попасть туда. Похоже, что нет», — написал Харрингтон в социальной сети Х.

Александр Могильный стал первым игроком, кто сбежал из СССР за океан ради НХЛ. Первый матч за «Баффало Сейбрз» он провёл 5 октября 1989 года.