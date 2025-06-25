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Регион
25 июня, 10:46

Решение включить в зал славы первого сбежавшего из СССР хоккеиста шокировало журналиста из США

Журналист Харрингтон: Могильный давно должен был попасть в Зал хоккейной славы

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Олимпийского чемпиона, победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Могильного включили в список спортсменов, которых введут в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заслуженному мастеру спорта России 56 лет. Он входит в числе претендентов с 2009 года. В СССР выступал за ЦСКА, а в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе сборной Советского Союза Могильный стал олимпийским чемпионом в 1988 году и чемпионом мира в 1989 году.

Торжественная церемония введения состоится 10 ноября. По словам Могильного, он рад стать частью такой великой организации и поблагодарил своих партнёров, которые помогли ему достичь этой цели.

На новость о включении Могильного в зал славы отреагировал американский спортивный журналист Майк Харрингтон. Он удивлён, что заслуги россиянина решили признать только сейчас, хотя должны были сделать это много лет назад.

«Очевидно, Могильный должен был оказаться в Зале славы много лет назад. Я в шоке, что это произошло сегодня. Нет никакой логики. И я думал, что ситуация с Россией надолго не позволит ему попасть туда. Похоже, что нет», — написал Харрингтон в социальной сети Х.

Александр Могильный стал первым игроком, кто сбежал из СССР за океан ради НХЛ. Первый матч за «Баффало Сейбрз» он провёл 5 октября 1989 года.

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Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) не стала включать игроков из России в поздравительный постер для «Флориды» в честь победы в Кубке Стэнли. На опубликованном коллаже, посвящённом триумфу «пантер» были показаны 12 хоккеистов. При этом российских членов команды не включили в этот список.

Юлия Сафиулина
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