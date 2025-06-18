Российских хоккеистов «Флориды» не поздравили с победой в Кубке Стэнли
IIHF не стала включать игроков из России в поздравительный постер для «Флориды»
Постер, опубликованный в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Обложка © Х / IIHFHockey
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала в социальной сети X поздравление «Флориде Пантерс» с победой в Кубке Стэнли, которое дополнили постером. Однако изображение вызвало недовольство среди пользователей, потому что наших игроков на нём не оказалось.
На коллаже, посвящённом победе команды, были показаны 12 хоккеистов. При этом российских членов команды – вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова – не включили в этот список. В комментариях к публикации многие пользователи выразили возмущение данным фактом.
Никто не вспомнил о том, что в решающем матче Бобровский был признан второй звездой, а Куликов отметился тремя силовыми приёмами. Это уже вторая подряд победа российских игроков в Кубке Стэнли в составе «Флориды».
Ранее стало известно, что IIHF объявила о решении не допускать сборную России по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года. В феврале прошлого года федерация продлила отстранение российских хоккеистов от международных соревнований как минимум до чемпионата мира 2026 года, который состоится весной в Швейцарии. Тогда же было заявлено, что вопрос об участии в Олимпиаде будет рассмотрен отдельно после получения соответствующих рекомендаций от МОК.