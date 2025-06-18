Российских хоккеистов «Флориды» не поздравили с победой в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала в социальной сети X поздравление «Флориде Пантерс» с победой в Кубке Стэнли, которое дополнили постером. Однако изображение вызвало недовольство среди пользователей, потому что наших игроков на нём не оказалось.

На коллаже, посвящённом победе команды, были показаны 12 хоккеистов. При этом российских членов команды – вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова – не включили в этот список. В комментариях к публикации многие пользователи выразили возмущение данным фактом.

Никто не вспомнил о том, что в решающем матче Бобровский был признан второй звездой, а Куликов отметился тремя силовыми приёмами. Это уже вторая подряд победа российских игроков в Кубке Стэнли в составе «Флориды».