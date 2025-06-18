Российских саночников не допустили на Олимпиаду 2026 года

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не допускать российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«На 73-м конгрессе в Тампере, Финляндия, Международная федерация санного спорта (FIL) проголосовала за продолжение отстранения российских спортсменов от соревнований FIL, включая квалификацию к зимним Олимпийским играм в Милане-Кортине 2026 года», — говорится в сообщении.

Организация отметила, что вопрос вызвал оживлённую дискуссию между участниками конгресса. Председатель Комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер также объявил результаты анонимного опроса. По его словам, это выявило широкий спектр опасений и мнений относительно олимпийских квот, безопасности, справедливости и соблюдения антидопинговых правил.

Сейчас россияне могут выступать нейтрально только в ски-альпинизме, а ISU разрешил отдельным конькобежцам и фигуристам участвовать в олимпийских отборах.