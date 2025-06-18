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18 июня, 12:42

Российских саночников не допустили на Олимпиаду 2026 года

Международная федерация санного спорта не допустила россиян до Олимпиады‑2026

Обложка © VK / Федерация санного спорта России

Обложка © VK / Федерация санного спорта России

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не допускать российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«На 73-м конгрессе в Тампере, Финляндия, Международная федерация санного спорта (FIL) проголосовала за продолжение отстранения российских спортсменов от соревнований FIL, включая квалификацию к зимним Олимпийским играм в Милане-Кортине 2026 года», — говорится в сообщении.

Организация отметила, что вопрос вызвал оживлённую дискуссию между участниками конгресса. Председатель Комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер также объявил результаты анонимного опроса. По его словам, это выявило широкий спектр опасений и мнений относительно олимпийских квот, безопасности, справедливости и соблюдения антидопинговых правил.

Сейчас россияне могут выступать нейтрально только в ски-альпинизме, а ISU разрешил отдельным конькобежцам и фигуристам участвовать в олимпийских отборах.

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Ранее стало известно, что сборную России по хоккею не допустили до турнира Олимпиады 2026 года, который пройдёт весной в Швейцарии. Это решение было принято после официального запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Юлия Сафиулина
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