«Это промокашка спортивная»: Фетисов осудил IIHF за игнорирование российских хоккеистов «Флориды»
Фетисов назвал IIHF «промокашкой» за игнорирование успехов россиян в НХЛ
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) и назвал её спортивной «промокашкой» за то, что она не упомянула российских игроков «Флориды Пантерз» в публикациях о завоевании команды Кубка Стэнли.
«Это очередной раз говорит о том, что это не международная федерация хоккея, а какая‑то промокашка спортивная. Как можно не поздравить, вычеркнуть людей из того, что они добились успеха? Даже уже смешно это все комментировать» — заявил Фетисов «Матч ТВ».
На коллаже, который был опубликован в социальной сети X федерации после победы «Флориды», изображён трофей и размещены фотографии хоккеистов в форме национальных сборных. Но при этом на постерах отсутствует вратарь команды Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, что взывало недовольство среди пользователей.
Это уже второй раз, когда IIHF решает не упоминать российских хоккеистов «Флориды» в публикациях о победе команды в розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее Life.ru сообщил, что IIHF объявила о решении не допускать сборную России по хоккею к участию в Олимпийских играх 2026 года. Федерация продлила отстранение российских хоккеистов от международных соревнований как минимум до чемпионата мира-2026, который пройдёт весной в Швейцарии. Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что это отражает снижение международного авторитета страны в хоккейном мире.