Фетисов заявил, что Россия больше не хоккейная держава

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что исключение сборной России из числа участников Олимпийских игр 2026 года отражает снижение международного авторитета страны в хоккейном мире. Об этом он сообщил в комментарии для РИА «Новости».

По данным Федерации хоккея Франции, их национальная команда официально заняла место России на предстоящих Играх. Международная федерация хоккея (IIHF) ранее приняла решение не допускать российские сборные к соревнованиям в Милане и Кортина-д’Ампеццо, продолжая отстранение, действующее с февраля 2022 года.

Фетисов отметил, что новость, хоть и ожидаемая, вызывает разочарование. Он выразил недоумение по поводу бездействия спортивных функционеров, которые, по его словам, продолжали давать пустые обещания, вместо того чтобы предпринимать реальные шаги.

«Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — высказался спортсмен.