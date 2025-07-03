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2 июля, 22:45

Из Челябинска в Нью-Йорк: Лидер «Трактора» заключил контракт с «Айлендерс»

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о переходе нападающего «Трактора» Шабанова

Максим Шабанов. Обложка © Telegram / ХК «Трактор» | Челябинск

Максим Шабанов. Обложка © Telegram / ХК «Трактор» | Челябинск

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» официально объявил о подписании контракта с 24-летним российским нападающим Максимом Шабановым. Соглашение рассчитано на один год.

Форвард переходит в НХЛ после впечатляющего сезона в составе челябинского «Трактора», где стал одним из ключевых игроков. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Шабанов отметился 67 очками (23 гола и 44 передачи) в 65 матчах. Особенно ярко он проявил себя в плей-офф, набрав 20 очков (10+10) в 21 игре и помог команде дойти до финала Кубка Гагарина.

За четыре сезона в «Тракторе» Шабанов суммарно заработал 150 очков (67+83) в регулярных чемпионатах и 31 очко (13+18) в 36 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

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Артём Гапоненко
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