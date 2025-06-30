Малкин решил побить рекорд не только на льду и собрал свыше 140 штрафов на своём BMW
Звезда НХЛ Евгений Малкин собрал более 140 штрафов на своём BMW в России
Хоккеист Евгений Малкин с Кубком Стэнли. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Звезда НХЛ Евгений Малкин, похоже, решил установить рекорд не только на льду, но и на дорогах России: за рулём своего BMW X5 с именными номерами МЕВ (Малкин Евгений Владимирович) он собрал впечатляющую коллекцию из 143 дорожных штрафов за шесть лет. Их общая сумма 264,5 тысячи рублей, узнал телеграм-канал SHOT.
Евгений Малкин разговаривает по телефону за рулём. Фото © Telegram / SHOT
Как узнал канал, только за июнь хоккеист 11 раз попался на нарушениях, набрав штрафов на 25 тысяч рублей. Евгений явно любит прокатиться с ветерком, превышая скорость, поболтать по телефону за рулём и «забыть» оплатить парковку. На сегодня у него висит семь неоплаченных штрафов на 16 тысяч рублей.
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