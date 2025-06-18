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18 июня, 07:37

Новый муж Бородиной насобирал штрафов, разъезжая с друзьями по Москве на свежем авто супруги

SHOT: Сердюков поймал 264 штрафа на 280 тысяч, катаясь на новом Mercedes-Benz

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Мужа Ксении Бородиной заметили за рулём нового автомобиля Mercedes-Benz G-класса 2023 года, стоимость которого оценивается примерно в 35 миллионов рублей. Машина оформлена на супругу Николая Сердюкова, но он всё равно регулярно пользуется автомобилем и разъезжает с друзьями по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Муж Ксении Бородиной разъезжает по Москве на новом авто. Фото © SHOT

Муж Ксении Бородиной разъезжает по Москве на новом авто. Фото © SHOT

Водитель новенькой машины систематически нарушает правила дорожного движения, о чём свидетельствуют 264 штрафа на общую сумму 280 тысяч рублей. Получает их кстати владелица авто.

Ксения Бородина приобрела Mercedes-Benz G-класса зимой 2024 года, в период развития их романтических отношений. С тех пор Сердюков часто управляет дорогостоящим автомобилем. Если ранее единственным имуществом Николая было парковочное место в одном из московских жилых комплексов, то теперь у него есть, что туда парковать.

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Напомним, что Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова в начале июня текущего года. Церемония бракосочетания состоялась во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. На мероприятие пригласили самых близких друзей и родственников.

Наталья Афонина
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