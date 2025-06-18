Новый муж Бородиной насобирал штрафов, разъезжая с друзьями по Москве на свежем авто супруги

Мужа Ксении Бородиной заметили за рулём нового автомобиля Mercedes-Benz G-класса 2023 года, стоимость которого оценивается примерно в 35 миллионов рублей. Машина оформлена на супругу Николая Сердюкова, но он всё равно регулярно пользуется автомобилем и разъезжает с друзьями по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Муж Ксении Бородиной разъезжает по Москве на новом авто. Фото © SHOT

Водитель новенькой машины систематически нарушает правила дорожного движения, о чём свидетельствуют 264 штрафа на общую сумму 280 тысяч рублей. Получает их кстати владелица авто.

Ксения Бородина приобрела Mercedes-Benz G-класса зимой 2024 года, в период развития их романтических отношений. С тех пор Сердюков часто управляет дорогостоящим автомобилем. Если ранее единственным имуществом Николая было парковочное место в одном из московских жилых комплексов, то теперь у него есть, что туда парковать.