Скудное приданое против квартир, дома и коллекции авто: Life.ru узнал, чем владеет новый муж Бородиной
SHOT: Имущество нового мужа Бородиной ограничивается парковочным местом
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина
Раскрыто содержимое приданого жениха и невесты, устроивших самую громкую свадьбу этого лета — Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Информацию публикует SHOT.
Как узнал телеграм-канал, Бородина выходит замуж, обладая внушительным имуществом: ей принадлежат две квартиры в престижных районах Москвы (одна на Кутузовском проспекте, другая на Фрунзенской набережной), загородный дом в элитном посёлке «Павловы Озёра», а также коллекция автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей, включающая Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost и два Mercedes-Benz.
Сердюков же владеет машино-местом без автомобиля в ЖК «Пресня сити». Сейчас он работает генеральным директором в новой парфюмерно-косметической компании, зарегистрированной его новоиспечённой тёщей, Инной Булатовной, в мае 2025 года.
Накануне стало известно, что телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков поженились. Церемония прошла в Барвихе — присутствовали только самые близкие друзья и родственники.