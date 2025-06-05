Скудное приданое против квартир, дома и коллекции авто: Life.ru узнал, чем владеет новый муж Бородиной

Как узнал телеграм-канал, Бородина выходит замуж, обладая внушительным имуществом: ей принадлежат две квартиры в престижных районах Москвы (одна на Кутузовском проспекте, другая на Фрунзенской набережной), загородный дом в элитном посёлке «Павловы Озёра», а также коллекция автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей, включающая Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost и два Mercedes-Benz.