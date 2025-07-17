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16 июля, 21:48

«Это Тушино!»: Несколько десятков человек устроили массовый замес на юге Москвы

Несколько десятков человек устроили драку в московском районе Ясенево

В московском районе Ясенево вечером развернулось массовое столкновение между группами молодых людей. Как пишет SHOT, в конфликте участвовало несколько десятков человек, которые устроили жестокую потасовку с криками «Это Тушино!».

Несколько десятков человек устроили массовую драку в московском районе Ясенево. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что некоторые участники драки были вооружены палками и перцовыми баллончиками. Также использовалась пиротехника: в ходе столкновения неоднократно раздавались хлопки от запускаемых фейерверков, которые участники направляли друг в друга.

На место оперативно прибыли наряды Росгвардии. По последним данным, правоохранители проводят рейд по району с целью задержания участников беспорядков. Точные причины и обстоятельства конфликта пока устанавливаются.

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Ранее в Санкт-Петербурге произошла массовая драка среди подростков у станции метро «Проспект Просвещения», в ходе которой использовались ракетницы. Потасовка случилась 15 июля примерно в 22:00.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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