«Это Тушино!»: Несколько десятков человек устроили массовый замес на юге Москвы

В московском районе Ясенево вечером развернулось массовое столкновение между группами молодых людей. Как пишет SHOT, в конфликте участвовало несколько десятков человек, которые устроили жестокую потасовку с криками «Это Тушино!».

Несколько десятков человек устроили массовую драку в московском районе Ясенево. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что некоторые участники драки были вооружены палками и перцовыми баллончиками. Также использовалась пиротехника: в ходе столкновения неоднократно раздавались хлопки от запускаемых фейерверков, которые участники направляли друг в друга.

На место оперативно прибыли наряды Росгвардии. По последним данным, правоохранители проводят рейд по району с целью задержания участников беспорядков. Точные причины и обстоятельства конфликта пока устанавливаются.