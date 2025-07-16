В детском лагере под Иркутском произошла драка со стрельбой из-за женщины

Конфликт между вожатой и педагогом в детском лагере на Ольхоне в Иркутской области привёл к стрельбе. По предварительной информации, разногласия возникли во время обсуждения программы лагеря. Руководитель компании «Статус-Байкал», организующей мероприятия, не позволил одной из вожатых участвовать в разговоре, сославшись на её недавнее прибытие. Обиженная женщина пожаловалась супругу, который впоследствии вмешался в ситуацию, сообщает Babr Mash.

Буйных мужчин задержали. Видео © Telegram / МВД38

Муж ворвался в палатку, где шла подготовка к прощальному концерту, и набросился на начальника, нанося удары по голове. Свидетели утверждают, что пострадавший потерял сознание. В ответ супруг директора лагеря Татьяны Токаревой применил травматический пистолет. Сначала он выстрелил в воздух, а затем ранил агрессора в ноги и ягодицы.

Токарева пояснила, что в момент инцидента рядом не было детей, только вожатые, преимущественно девушки. Они сразу же побежали предупредить ребят, чтобы те не выходили из своих корпусов. Несколько родителей решили забрать детей до окончания смены. Нападавшего задержали, когда он пытался уехать в Иркутск.

Полиция впоследствии уточнила, что конфликт между 24-летним сожителем вожатой и 46-летним работником произошёл на почве ревности. При этом МВД заявляет, что в ситуацию вмешался директор учреждения, применив травматическое оружие. Ведомство проводит проверку. Детский омбудсмен региона Татьяна Афанасьева уточнила, что вожатую, из-за которой произошёл конфликт, уволили.