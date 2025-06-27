В Приморье 70-летний пенсионер зарубил друга топором из-за ревности к жене

В Приморье 70-летний пенсионер убил топором друга из-за ревности к супруге. Кровавая драма произошла в Пожарском районе, сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, пенсионер Александр пригласил в гости 66-летнего Виктора для совместного отдыха с супругой Любовью. Они планировали выпить и приятно провести время. Но после определённого количества алкоголя, Александр начал ревновать жену к другу.

Конфликт привёл к драке. В ходе потасовки Александр схватил топор и несколько раз ударил Виктора по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался на месте. Жена, увидев произошедшее, вызвала полицию. Оба пенсионера не имели судимостей.