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Регион
23 июля, 16:03

Алаудинов заявил о задержании «штурмовика луганского бассейна»

Алаудинов: Подравшегося в бассейне в ЛНР чеченца задержали под Краснодаром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Правоохранительные органы задержали Алихана Берсаева, уроженца Чечни, который вступил в конфликт с бойцом ММА Максимом Дивничем возле бассейна в Луганске. Информацию об этом предоставил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Хочу сообщить вам новость. Очень приятную, хорошую. Задержан оппонент Диваныча (такое прозвище Алаудинов дал Дивничу в одном из обращений. — Прим. Life.ru) по луганскому бассейну, который «штурмовал» с ним этот бассейн», — сказал он.

По словам Алаудинова, Берсаев находился в Краснодарском крае, однако он не располагает сведениями о том, каким образом молодой человек оказался в этом регионе.

Как сообщил в своём Telegram-канале боец ММА Максим Дивнич, 17 июля в Луганске произошёл инцидент с участием Берсаева. Дивнич утверждает, что в местном бассейне уроженец Чечни вёл себя неподобающим образом, приставая к девушкам и оскорбляя их. Когда к Берсаеву обратился муж одной из девушек, возникла словесная перепалка, в которую, по словам Дивнича, вмешался и он сам, что привело к драке.

Алаудинов: Участника драки в ЛНР из «Ахмата» отправили на передовую в зоне СВО
Алаудинов: Участника драки в ЛНР из «Ахмата» отправили на передовую в зоне СВО

Ранее Алаудинов назвал участника драки позором чеченского народа. В то же время командир «Ахмата» обвинил участника СВО бойца ММА Максима Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Напомним, Дивнич опубликовал видео драки, отметив, что причиной конфликта стало неподобающее поведение бойца «Ахмата», который приставал к девушкам, в том числе к замужней россиянке. После перепалки с супругом одной из женщин в конфликт вмешался сам Дивнич.

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Наталья Демьянова
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