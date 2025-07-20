Алаудинов: Участника драки в ЛНР из «Ахмата» отправили на передовую в зоне СВО

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что чеченского военнослужащего, участвовавшего в драке у бассейна в Луганске, отправили на передовую в зоне специальной военной операции.

По словам Алаудинова, поведение бойца недопустимо, особенно в период ведения боевых действий. Он отметил, что военнослужащий был отправлен туда, где изначально и должен был находиться – на передовую.

«В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», – заявил командир в беседе с РИА «Новости».