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Опубликовано 19 июля 2025, 14:41

«Прощальный парад»: Спецназ «Ахмат» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

Кадыров: Бойцы ВС РФ сорвали попытку смены позиций ВСУ на Ореховском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

В окрестностях населённого пункта Работино на Ореховском направлении спецоперации российские военнослужащие успешно пресекли попытку ротации ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом», — отметил лидер Чечни.

Кадыров поделился видео с Ореховского направления. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Он также добавил, что попытка смены позиций обернулась для противника «прощальным парадом», что стало возможным благодаря координированным действиям личного состава и грамотному применению осколочно-фугасных боеприпасов. Глава республики добавил, что дроны в очередной раз подтвердили, что над этим участком фронта превосходство однозначно принадлежит российской стороне.

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Ранее Кадыров отчитался о результативных действиях бойцов спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении — там российским бойцам удалось полностью нейтрализовать мощно укреплённую огневую точку противника. Операция была проведена с исключительной организованностью, «без лишней суеты».

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Ольга Сливченко
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