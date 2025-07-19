«Прощальный парад»: Спецназ «Ахмат» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

В окрестностях населённого пункта Работино на Ореховском направлении спецоперации российские военнослужащие успешно пресекли попытку ротации ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В ходе воздушной разведки военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ под грамотным руководством дорогого брата Вахи Хамбулатова выявили попытку ротации противника. Однако, как это часто бывает, ротация не увенчалась успехом», — отметил лидер Чечни.

Кадыров поделился видео с Ореховского направления. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Он также добавил, что попытка смены позиций обернулась для противника «прощальным парадом», что стало возможным благодаря координированным действиям личного состава и грамотному применению осколочно-фугасных боеприпасов. Глава республики добавил, что дроны в очередной раз подтвердили, что над этим участком фронта превосходство однозначно принадлежит российской стороне.