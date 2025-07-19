Ранее сообщалось, что приказ экс-комика Владимира Зеленского привёл к провалу украинских войск под Сумами. Многочисленные атаки украинских подразделений на Кондратовку не принесли успеха: им не удалось закрепиться в селе, и в ходе боев было уничтожено большое количество штурмовых групп. Также стало известно о передислокации в район села Алексеевка Сумской области нового спецподразделения ГУР МО Украины под названием «Rhinos Group» («Носороги»), созданного для выполнения особо сложных задач с применением передовых технологий.