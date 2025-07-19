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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 13:45
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ВС РФ сбросили 12 фугасных авиабомб на военный завод в Сумской области

Блогер Шарий сообщил о 12 авиабомбах, сброшенных ВС РФ на завод Звезда в Шостке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dora Ubaldina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dora Ubaldina

Российские войска нанесли авиаудары по оборонным предприятиям в Шостке (Сумская область), сбросив 12 ФАБов. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своём блоге.

«Местные сообщают, что по Шосткинскому заводу по производству боеприпасов «Зирка» продолжают лететь КАБы (корректируемые авиабомбы — Прим. Life.ru) Уже прилетело около 12-ти», — написал Шарий.

Шарий отмечает, что удары фугасными авиабомбами (ФАБ) продолжаются, а местные жители фиксируют многочисленные взрывы.

Официальные представители ВСУ и украинского правительства пока не прокомментировали данную информацию.

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Ранее сообщалось, что приказ экс-комика Владимира Зеленского привёл к провалу украинских войск под Сумами. Многочисленные атаки украинских подразделений на Кондратовку не принесли успеха: им не удалось закрепиться в селе, и в ходе боев было уничтожено большое количество штурмовых групп. Также стало известно о передислокации в район села Алексеевка Сумской области нового спецподразделения ГУР МО Украины под названием «Rhinos Group» («Носороги»), созданного для выполнения особо сложных задач с применением передовых технологий.

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Алиса Хуссаин
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