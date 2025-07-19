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Опубликовано 19 июля 2025, 12:56

«Адские ночь и утро»: СМИ назвали самой интенсивной последнюю атаку ВС РФ по Украине

Guardian: Прошедшая ночь стала адской для Украины из-за российских ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Минувшей ночью Украина подвергалась массированным и наиболее интенсивным ударам. Об этом пишет Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — приводят его слова в публикации.

В двух областях Украины разрушены объекты инфраструктуры
В двух областях Украины разрушены объекты инфраструктуры

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине и подняли в воздух Ту-95МС. Запуски осуществлялись с восьми различных направлений.

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Мария Любицкая
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