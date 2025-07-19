«Адские ночь и утро»: СМИ назвали самой интенсивной последнюю атаку ВС РФ по Украине
Guardian: Прошедшая ночь стала адской для Украины из-за российских ударов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Минувшей ночью Украина подвергалась массированным и наиболее интенсивным ударам. Об этом пишет Guardian со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — приводят его слова в публикации.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли массированный удар по Украине и подняли в воздух Ту-95МС. Запуски осуществлялись с восьми различных направлений.