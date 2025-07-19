Попытки украинской армии вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области обернулись значительными потерями для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Украинские подразделения предприняли ряд штурмов села Кондратовка, однако не смогли закрепиться в населённом пункте, потеряв при этом десятки штурмовых групп.

По данным источников, украинские военнослужащие пытались создать видимость выполнения приказа, установив флаг Украины на территории села, который вскоре был уничтожен российскими военными. Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент не поступало.