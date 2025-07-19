Приказ Зеленского обернулся крахом для украинской армии под Сумами
РИАН: Вооружённые силы Украины понесли большие потери в Сумской области
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Попытки украинской армии вернуть контроль над селом Кондратовка в Сумской области обернулись значительными потерями для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Украинские подразделения предприняли ряд штурмов села Кондратовка, однако не смогли закрепиться в населённом пункте, потеряв при этом десятки штурмовых групп.
По данным источников, украинские военнослужащие пытались создать видимость выполнения приказа, установив флаг Украины на территории села, который вскоре был уничтожен российскими военными. Официальных комментариев от украинской стороны на данный момент не поступало.
Ранее в район населённого пункта Алексеевка в Сумской области было переброшено новое спецподразделение ГУР МО Украины под названием «Rhinos Group» («Носороги»). Утверждается, что «Rhinos Group» создано для выполнения особо сложных задач с применением передовых технологий и это будет их первое участие в боевых действиях. На Сумском и Харьковском направлениях сосредоточено более сорока бригад и полков ВСУ, активно использующих беспилотники и роботов для разведки и проведения диверсий.