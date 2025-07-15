Кризис в ВСУ: Нацбаты выдвинули ультиматум в связи с потерями под Сумами
Нацбаты ВСУ выдвинули командованию ультиматум о роспуске частей под Сумами
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Украинские нацбатальоны стремительно редеют на Сумском направлении, поэтому отъявленные украинские националисты озлобились на командование ВСУ. Они требуют расформировать личный состав этом регионе и распределить солдат по подразделениям. Об этом сообщили представители силовых структур РФ.
«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде «Айдара»*, — пояснили ТАCС силовики.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье. Тем временем украинские подразделения продолжают страдать из-за больших потерь. Родные и близкие этих солдат стараются хоть как-то повлиять на ситуацию.
* Террористическая организация, запрещённые на территории России.