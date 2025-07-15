Украинские нацбатальоны стремительно редеют на Сумском направлении, поэтому отъявленные украинские националисты озлобились на командование ВСУ. Они требуют расформировать личный состав этом регионе и распределить солдат по подразделениям. Об этом сообщили представители силовых структур РФ.