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Регион
15 июля, 06:10

Кризис в ВСУ: Нацбаты выдвинули ультиматум в связи с потерями под Сумами

Нацбаты ВСУ выдвинули командованию ультиматум о роспуске частей под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские нацбатальоны стремительно редеют на Сумском направлении, поэтому отъявленные украинские националисты озлобились на командование ВСУ. Они требуют расформировать личный состав этом регионе и распределить солдат по подразделениям. Об этом сообщили представители силовых структур РФ.

«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде «Айдара»*, — пояснили ТАCС силовики.

ВСУ атаковали FPV-дронами женщин, просивших помощи у ВС РФ в Сумской области
ВСУ атаковали FPV-дронами женщин, просивших помощи у ВС РФ в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье. Тем временем украинские подразделения продолжают страдать из-за больших потерь. Родные и близкие этих солдат стараются хоть как-то повлиять на ситуацию.

* Террористическая организация, запрещённые на территории России.

Владимир Озеров
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