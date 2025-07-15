ВСУ атаковали FPV-дронами женщин, просивших помощи у ВС РФ в Сумской области

Операторы беспилотников ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин в Сумской области, которые просили российских военных о помощи в эвакуации. Об этом сообщил оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Изя.

По его словам, во время облёта территории в ходе сопровождения штурмового отряда в одной из деревень Сумской области он заметил мирных жителей, находившихся в зоне боевых действий. Женщины держали табличку с надписью «Мы русские» и просили помочь им покинуть район боёв.

«Когда я приблизился, увидел плакат с надписью. После этого мне пришлось вернуться для замены батареи. В это время к дому с женщинами подлетел украинский FPV-дрон и атаковал здание», – рассказал военный.

Он отметил, что украинский расчёт дронов намеренно нанёс удар по мирным жителям за обращение за помощью к российским военным. Одна из женщин смогла отбежать, вторая упала на месте.

Российские бойцы пытались защитить мирных жителей, используя специальные сети с магнитами для перехвата атакующих дронов ВСУ. Как в беседе с РИА «Новости» отметил Изя, с помощью этих средств удалось сбить ещё несколько вражеских беспилотников рядом с домом.