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Регион
16 июля, 05:47

«Носороги» с роботами: Новую элитную группу ВСУ забросили под Сумы

ВСУ послали в Сумскую область новое спецподразделение Rhinos Group с роботами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Украинское военное руководство направило к населённому пункту Алексеевка в Сумской области новое спецподразделение ГУР МО Украины под названием «Rhinos Group» («Носороги»). По данным источников в российских силовых ведомствах, эта группа оснащена современными роботизированными системами.

«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР «Райнос груп». На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — сообщил источник ТАCС.

«Rhinos Group» создана специально для выполнения сложных задач с использованием высокотехнологичного оборудования. Это будет первый опыт участия в боевых действиях для данного подразделения. Кроме того, на направлениях Сумы и Харьков сосредоточено свыше сорока бригад и полков ВСУ. Новые формирования активно применяют передовые технологии, включая различные модели беспилотников и роботов, для проведения разведки и диверсий.

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Это далеко не первое такое спецподразделение для выполнения особо опасных задач, которое перемололи ВС РФ. Ранее элитный полк ВСУ «Скала» полностью перестал быть боеспособным из-за колоссальных потерь личного состава. Это формирование считается личным проектом главкома украинской армии.

Владимир Озеров
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