Элитный украинский полк Скала полностью потерял боеспособность

425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала», считавшийся элитным подразделением ВСУ и личным проектом главнокомандующего Александра Сырского, практически утратил боеспособность после тяжёлых потерь в районе Мелового. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

Полк был экстренно переброшен из Львовской области, но понёс настолько серьёзный урон, что перестал существовать как полноценная боевая единица.

Это подразделение считалось одним из наиболее боеспособных в составе ВСУ и находилось под личным контролем главнокомандующего. Точные масштабы потерь и перспективы восстановления полка пока не уточняются.