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Регион
10 июля, 09:32

Российский Искандер лишил ВСУ целой бригады морпехов в Баратовке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временного размещения 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Баратовке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Баратовка Николаевской области», — сообщили в ведомстве, добавив, что все выявленные цели уничтожены.

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В ночь на 10 июля Киев и область подверглись массированному ракетному удару со стороны российских войск. Зеленский отметил, что атака произошла в день заседания «коалиции желающих», где планировалось обсудить дополнительное финансирование производства дронов-перехватчиков и поставок систем ПВО. Воздушная тревога в регионе длилась приблизительно 10 часов. Удары наносились с применением различных видов оружия.

Александра Мышляева
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