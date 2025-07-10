Смертельная ловушка сработала на месте страшной казни российских военнопленных ВСУшниками
ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат ВС РФ у села Комар
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские солдаты поставили растяжку вблизи села Комар в ДНР, где рядовой по приказу командира хладнокровно убил двух российских военнопленных. Мина сработала во время штурма позиций противника, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — уточнил собеседник агентства.
Как уже писал Life.ru, сдавшийся в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов, захваченных в районе села Комар в ДНР. Он не смог объяснить мотивов зверской расправы и сослался на приказ украинского командира.