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10 июля, 08:09

Смертельная ловушка сработала на месте страшной казни российских военнопленных ВСУшниками

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных солдат ВС РФ у села Комар

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские солдаты поставили растяжку вблизи села Комар в ДНР, где рядовой по приказу командира хладнокровно убил двух российских военнопленных. Мина сработала во время штурма позиций противника, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — уточнил собеседник агентства.

ВСУшники миновали группу российских военных и убили 15 своих сослуживцев за сдачу в плен
ВСУшники миновали группу российских военных и убили 15 своих сослуживцев за сдачу в плен

Как уже писал Life.ru, сдавшийся в плен солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов, захваченных в районе села Комар в ДНР. Он не смог объяснить мотивов зверской расправы и сослался на приказ украинского командира.

Татьяна Миссуми
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