Смертельная ловушка сработала на месте страшной казни российских военнопленных ВСУшниками

Украинские солдаты поставили растяжку вблизи села Комар в ДНР, где рядовой по приказу командира хладнокровно убил двух российских военнопленных. Мина сработала во время штурма позиций противника, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Вблизи села Комар были расстреляны двое российских солдат, на месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — уточнил собеседник агентства.