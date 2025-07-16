Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Новости СВО. Освобождены Петровка и Воскресенка, ВС РФ продвигаются у Купянска, Трамп отказал в ракетах ВСУ, на Украине продлили военное положение, 16 июля

Армия России окружает ВСУ у Константиновки и прорывается к Купянску, бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что творится на складах оружия в США, Трамп больше не хочет давать дальнобойные ракеты Украине — дайджест Life.ru.

15 июля, 21:07
Армия России закрепляется на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Армия России закрепляется на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 16 июля

Российские войска освободили село Петровка, примыкающее к Дзержинску (Торецку). Постепенно ВСУ отодвигаются от города. Одновременно с этим бои идут за Щербиновку, что приближает нашу армию к Константиновке, в которой постепенно группировка противника окружается.

— Наш контроль над Александро-Калиново по сути поставит эту группировку противника в состояние оперативного окружения, так как все дороги её снабжения будут плотно перерезаны нашими дроноводами, рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Карта СВО на 16 июля 2025 года. Армия России освободила Воскресенку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Карта СВО на 16 июля 2025 года. Армия России освободила Воскресенку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Флаг России поднят и над Воскресенкой, находящейся на юге ДНР. Здесь же рядом и Днепропетровская область.

— Очевидно, намечается очередной прорыв «ленточки». Ближайшие к Воскресенке цели на территории противника – населённики Сичневое и Малиевка. Их необходимо брать, чтобы выйти на крупное село Великомихайловку, расположенное на важном перекрёстке дорог,считает военный корреспондент Александр Коц.

Харьковская область, 16 июля

Поступают сведения о взятии нашими войсками Степовой Новоселки, а также продвижении к Песчаному. Эти населённые пункты находятся на восточном берегу реки Оскол.

Также продолжаются удары по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых городах. По объектам в Изюме ударили из РСЗО, а также в Чугуеве, где находился военный аэродром.

Российские войска активно применяют дроны для уничтожения противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 16 июля

Украинским войскам всё сложнее наступать на Тёткино. Наши войска заняли позиции в Рыжевке, откуда ВСУ и пытались атаковать российскую территорию. Кроме того, зачищены посадки у сумской Бессаловки. Киевские боевики по-прежнему не оставляют попыток зайти из Павловки в Новый Путь, но все они безуспешны.

Группировка войск «Север» уничтожила на этом направлении ещё несколько единиц техники, в том числе бронемашину «Казак», пикапы и квадроцикл, а также американскую РЛС AN/TPQ-48.

Продление военного положения на Украине: что это значит?

Владимир Зеленский продлевает военное положение на Украине до 5 ноября 2025 года. Таким образом, никаких мирных инициатив нет, а продолжение мобилизации есть. Не смогут украинцы выбрать ни президента, ни Верховную раду. Продлевается военное положение на Украине уже в 16-й раз. Но это и не удивительно, так как та же Европа выступает против переговоров.

— Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Трамп отказывает Украине в дальнобойных ракетах: шаг к миру?

Похоже, что Трамп действительно собирается приближать мир. Президент США заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты JASSAM. Это оружие могло бы достать до Москвы.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom рассказал, что действительно происходит с вооружением США.

— Это оружие изменит что-то? Это просто прикрытие для того, от чего, как мне кажется, Трамп пытается уйти, — считает Макговерн, добавив, что президент США перекладывает груз ответственности на Европу.

Также он уверен, что оружейные запасы США истощены.

— Важный фактор здесь в том, что у нас больше нет такого оружия. И как его доставлять? Ну, подпишут договор с Испанией, или ещё как-нибудь, а потом, наверное, Белый дом воспользуется бесплатной доставкой от Amazon, чтобы отправить его на Украину, — уверен экс-сотрудник ЦРУ.

Новости СВО. Освобождены Маяк и Малиевка, российские военные сбежали из украинского плена, Трамп ставит России ультиматум, 15 июля
Новости СВО. Освобождены Маяк и Малиевка, российские военные сбежали из украинского плена, Трамп ставит России ультиматум, 15 июля
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!