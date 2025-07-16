Новости СВО. Освобождены Петровка и Воскресенка, ВС РФ продвигаются у Купянска, Трамп отказал в ракетах ВСУ, на Украине продлили военное положение, 16 июля Армия России окружает ВСУ у Константиновки и прорывается к Купянску, бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что творится на складах оружия в США, Трамп больше не хочет давать дальнобойные ракеты Украине — дайджест Life.ru. 15 июля, 21:07 Армия России закрепляется на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 16 июля

Российские войска освободили село Петровка, примыкающее к Дзержинску (Торецку). Постепенно ВСУ отодвигаются от города. Одновременно с этим бои идут за Щербиновку, что приближает нашу армию к Константиновке, в которой постепенно группировка противника окружается.

— Наш контроль над Александро-Калиново по сути поставит эту группировку противника в состояние оперативного окружения, так как все дороги её снабжения будут плотно перерезаны нашими дроноводами, — рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

Карта СВО на 16 июля 2025 года. Армия России освободила Воскресенку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Флаг России поднят и над Воскресенкой, находящейся на юге ДНР. Здесь же рядом и Днепропетровская область.

— Очевидно, намечается очередной прорыв «ленточки». Ближайшие к Воскресенке цели на территории противника – населённики Сичневое и Малиевка. Их необходимо брать, чтобы выйти на крупное село Великомихайловку, расположенное на важном перекрёстке дорог, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Харьковская область, 16 июля

Поступают сведения о взятии нашими войсками Степовой Новоселки, а также продвижении к Песчаному. Эти населённые пункты находятся на восточном берегу реки Оскол.

Также продолжаются удары по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых городах. По объектам в Изюме ударили из РСЗО, а также в Чугуеве, где находился военный аэродром.

Российские войска активно применяют дроны для уничтожения противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 16 июля

Украинским войскам всё сложнее наступать на Тёткино. Наши войска заняли позиции в Рыжевке, откуда ВСУ и пытались атаковать российскую территорию. Кроме того, зачищены посадки у сумской Бессаловки. Киевские боевики по-прежнему не оставляют попыток зайти из Павловки в Новый Путь, но все они безуспешны.

Группировка войск «Север» уничтожила на этом направлении ещё несколько единиц техники, в том числе бронемашину «Казак», пикапы и квадроцикл, а также американскую РЛС AN/TPQ-48.

Продление военного положения на Украине: что это значит?

Владимир Зеленский продлевает военное положение на Украине до 5 ноября 2025 года. Таким образом, никаких мирных инициатив нет, а продолжение мобилизации есть. Не смогут украинцы выбрать ни президента, ни Верховную раду. Продлевается военное положение на Украине уже в 16-й раз. Но это и не удивительно, так как та же Европа выступает против переговоров.

— Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Трамп отказывает Украине в дальнобойных ракетах: шаг к миру?

Похоже, что Трамп действительно собирается приближать мир. Президент США заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты JASSAM. Это оружие могло бы достать до Москвы.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom рассказал, что действительно происходит с вооружением США.

— Это оружие изменит что-то? Это просто прикрытие для того, от чего, как мне кажется, Трамп пытается уйти, — считает Макговерн, добавив, что президент США перекладывает груз ответственности на Европу.

Также он уверен, что оружейные запасы США истощены.

— Важный фактор здесь в том, что у нас больше нет такого оружия. И как его доставлять? Ну, подпишут договор с Испанией, или ещё как-нибудь, а потом, наверное, Белый дом воспользуется бесплатной доставкой от Amazon, чтобы отправить его на Украину, — уверен экс-сотрудник ЦРУ.

Авторы Даниил Черных