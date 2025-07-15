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15 июля, 11:00

Зеленский продлевает военное положение и мобилизацию на Украине в 16-й раз

Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения до 5 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные три месяца в 16-й раз. Об этом сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко*.

«Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября», — написал Гончаренко, добавив, что голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе.

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Напомним, что в апреле этого года Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине ещё на три месяца. Особый режим и мероприятия по мобилизации действуют до 6 августа. Такое решение было поддержано Верховной Радой уже в пятнадцатый раз.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
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