Песков обвинил ЕС в стремлении к эскалации на Украине из-за новых заявлений
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Европейские страны, судя по новым заявлениям, скорее заинтересованы в эскалации боевых действий на Украине, чем в мирном урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит», — сказал Песков.
14 июля Дональд Трамп заявил, что договорился с Европой о финансировании Незалежной. В ответ пресс-секретарь президента РФ отметил, что накачка Украины оружием и военной техникой из США будет продолжаться. Он объяснил, что поставки являются бизнесом, и их суть не меняется независимо от схемы.