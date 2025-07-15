Песков обвинил ЕС в стремлении к эскалации на Украине из-за новых заявлений

Европейские страны, судя по новым заявлениям, скорее заинтересованы в эскалации боевых действий на Украине, чем в мирном урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит», — сказал Песков.