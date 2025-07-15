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Регион
15 июля, 10:15

Песков обвинил ЕС в стремлении к эскалации на Украине из-за новых заявлений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейские страны, судя по новым заявлениям, скорее заинтересованы в эскалации боевых действий на Украине, чем в мирном урегулировании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть, якобы, и в Европе. Хотя, судя по заявлениям, в Европе хотят видеть, скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим, но Киев молчит», — сказал Песков.

Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят
Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят

14 июля Дональд Трамп заявил, что договорился с Европой о финансировании Незалежной. В ответ пресс-секретарь президента РФ отметил, что накачка Украины оружием и военной техникой из США будет продолжаться. Он объяснил, что поставки являются бизнесом, и их суть не меняется независимо от схемы.

Александра Мышляева
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