Поставки вооружений на Украину представляют собой бизнес, суть происходящего от этого не меняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о продаже оружия странам НАТО для дальнейшей отправки украинцам.

«Бизнес, это бизнес: от перемены [мест] слагаемых сумма не меняется, всё равно происходит накачка Украины оружием», — сказал представитель Кремля.