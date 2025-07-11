«Это бизнес»: В Кремле высказались о решении США продавать оружие НАТО
Песков: Решение США продавать оружие НАТО для отправки Киеву — это бизнес
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Поставки вооружений на Украину представляют собой бизнес, суть происходящего от этого не меняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о продаже оружия странам НАТО для дальнейшей отправки украинцам.
«Бизнес, это бизнес: от перемены [мест] слагаемых сумма не меняется, всё равно происходит накачка Украины оружием», — сказал представитель Кремля.
Ранее Трамп сообщил о планах, согласно которым союзники США по НАТО будут финансировать закупку американского оружия для Украины. По словам главы Белого дома, соответствующая договорённость была достигнута на саммите альянса в прошлом месяце.