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Регион
15 июля, 00:25

Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят

Депутат Здеховский: ЕС начал обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций

Флаги ЕС. Обложка © unsplash.com / Carl Gruner

Флаги ЕС. Обложка © unsplash.com / Carl Gruner

Европейский союз уже приступил к неофициальным дискуссиям по подготовке 19-го пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что предыдущий 18-й пакет до сих пор не согласован. Об этом сообщил член Европарламента Томаш Здеховский.

По словам Здеховского, хотя обсуждения находятся на ранней и неофициальной стадии, процесс сталкивается с определёнными трудностями.

«Главная проблема заключается в усталости от санкций – не политической, а технической», – пояснил он в беседе с «Известиями».

Евродепутат отметил, что после 18-ти пакетов большинство «очевидных объектов санкций» уже были охвачены ограничениями. В связи с этим основное внимание в новом пакете будет уделено ужесточению контроля за соблюдением уже введённых рестрикций. Это касается, в частности, обхода ограничений через третьи страны, расширения вторичных мер и уточнения экспортно-импортного контроля, добавил Здеховский.

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Ранее Life.ru писал, что процесс согласования 18-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом до сих пор продолжается. 14 июля стало известно, что ЕС не может принять его из-за позиции Мальты.

Юния Ларсон
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