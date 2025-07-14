В стане защитников России в ЕС прибыло, 18-й пакет санкций забанен в третий раз

Новый 18-й пакет санкций Европейского союза против России заблокирован в третий раз из-за разногласий внутри блока. По данным Politico, Мальта выступает против ключевой инициативы Еврокомиссии по введению потолка цен на российскую нефть.

Мальтийские представители не поддерживают идею установить показатели на уровне 15% ниже текущей стоимости.