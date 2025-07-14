В стане защитников России в ЕС прибыло, 18-й пакет санкций забанен в третий раз
Politico: ЕС не может согласовать 18-й пакет санкций против России из-за Мальты
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Новый 18-й пакет санкций Европейского союза против России заблокирован в третий раз из-за разногласий внутри блока. По данным Politico, Мальта выступает против ключевой инициативы Еврокомиссии по введению потолка цен на российскую нефть.
Мальтийские представители не поддерживают идею установить показатели на уровне 15% ниже текущей стоимости.
«Возникло новое препятствие — Мальта. По словам дипломата ЕС, в ходе заседания группы Coreper в воскресенье [13 июля] были высказаны возражения против предложения Еврокомиссии об установлении предельных цен на российский экспорт энергоносителей», — говорится в материале.
Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщал о подготовке в Евросоюзе нового пакета «самых жёстких» за последние три года санкций против России. По словам министра, ограничения коснутся нефтяного сектора, банковской сферы и лиц, содействующих обходу уже действующих санкций. Песков подчеркнул, что российская сторона примет все необходимые меры для минимизации негативного влияния от грядущих санкций.