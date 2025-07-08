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Регион
8 июля, 09:43

Песков оценил готовность России противостоять «самым жёстким» санкциям ЕС

Песков: Россия будет делать всё, чтобы минимизировать последствия новых санкций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет делать всё возможное, чтобы минимизировать последствия новых санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна. Россия за годы санкционных ограничений научилась сокращать до минимума их последствия и намерена продолжать использовать этот изрядный опыт.

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Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз стоит на пороге введения самых строгих санкций против России с 2022 года. С помощью них Запад всё ещё хочет остановить военные действия РФ на Украине. По словам французского министра, новые санкции будут направлены против нефтяной отрасли России, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие ограничения.

Никита Никонов
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