Песков оценил готовность России противостоять «самым жёстким» санкциям ЕС

Россия будет делать всё возможное, чтобы минимизировать последствия новых санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что позиция Москвы по этому вопросу хорошо известна. Россия за годы санкционных ограничений научилась сокращать до минимума их последствия и намерена продолжать использовать этот изрядный опыт.