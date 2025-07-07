Стало известно о планах ЕС ввести против России «самые жёсткие» санкции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз стоит на пороге введения самых строгих санкций против России с 2022 года. С помощью них Запад всё ещё хочет остановить военные действия РФ на Украине. Это заявление прозвучало в эфире телеканала LCI. Министр подчеркнул важность координации действий с американскими сенаторами.

«ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года», — сказал Барро.

По словам французского министра, новые санкции будут направлены против нефтяной отрасли России, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие ограничения.