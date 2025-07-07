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7 июля, 17:26

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ ВС России и его зама

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама Марченко

Алексей Ртищев. Обложка © RuTube / Минобороны России

Алексей Ртищев. Обложка © RuTube / Минобороны России

Британия объявила о введении санкций против двух высокопоставленных российских военных чиновников, Алексея Ртищева, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, и его заместителя Андрея Марченко. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединённого Королевства.

«Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев», — говорится в документе.

Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против НИИ прикладной химии, мотивируя это его предполагаемой причастностью к разработке или производству химического оружия, что запрещено международными соглашениями.

Стало известно о кризисе трастовых фондов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций
Стало известно о кризисе трастовых фондов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций

Ранее стало известно, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций Европейским союзом против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава намерена и дальше блокировать антироссийские санкции, требуя предварительной компенсации ущерба, который они могут нанести экономике Словакии.

Наталья Демьянова
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