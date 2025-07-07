Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ ВС России и его зама

Британия объявила о введении санкций против двух высокопоставленных российских военных чиновников, Алексея Ртищева, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, и его заместителя Андрея Марченко. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединённого Королевства.

«Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев», — говорится в документе.

Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против НИИ прикладной химии, мотивируя это его предполагаемой причастностью к разработке или производству химического оружия, что запрещено международными соглашениями.