Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ ВС России и его зама
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама Марченко
Алексей Ртищев. Обложка © RuTube / Минобороны России
Британия объявила о введении санкций против двух высокопоставленных российских военных чиновников, Алексея Ртищева, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, и его заместителя Андрея Марченко. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединённого Королевства.
«Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев», — говорится в документе.
Кроме того, британские власти ввели ограничительные меры против НИИ прикладной химии, мотивируя это его предполагаемой причастностью к разработке или производству химического оружия, что запрещено международными соглашениями.
Ранее стало известно, что Словакия вновь заблокировала введение новых санкций Европейским союзом против России. Это решение было принято в Брюсселе на встрече послов стран ЕС, где обсуждали 18-й пакет ограничительных мер. Братислава намерена и дальше блокировать антироссийские санкции, требуя предварительной компенсации ущерба, который они могут нанести экономике Словакии.