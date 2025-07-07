Стало известно о кризисе трастовых фондов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций
FT: Санкции против России вызвали кризис в трастовой индустрии Лихтенштейна
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В Лихтенштейне трастовые фонды столкнулись с серьёзными проблемами после введения санкций против России. По информации Financial Times, это привело к массовым отставкам руководителей крупных фондов, после того как некоторые организации попали под американские рестрикции из-за подозрений в связях с Москвой.
«Речь идёт о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал изданию юрист нескольких трастовых фондов.
Лихтенштейнское Управление финансовых рынков (FMA) потребовало от фидуциаров разорвать отношения с российскими клиентами из-за опасений, связанных с рисками. Масштаб проблемы значителен: по данным FT, около 350 организаций находятся в неопределенном положении, а 40 уже начали процесс ликвидации. По оценкам экспертов, общее число компаний, затронутых этими изменениями, может составить около 800.
Напомним, ранее Дональд Трамп выразил готовность продвигать антироссийские санкции. По словам сенатора Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос, играя в гольф. Законопроект предусматривает жёсткие меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из таких стран в США. Позднее стало известно, что сенаторы могут рассмотреть и принять новый законопроект уже на следующей неделе.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.