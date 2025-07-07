Стало известно о кризисе трастовых фондов в Лихтенштейне из-за антироссийских санкций

В Лихтенштейне трастовые фонды столкнулись с серьёзными проблемами после введения санкций против России. По информации Financial Times, это привело к массовым отставкам руководителей крупных фондов, после того как некоторые организации попали под американские рестрикции из-за подозрений в связях с Москвой.

«Речь идёт о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал изданию юрист нескольких трастовых фондов.

Лихтенштейнское Управление финансовых рынков (FMA) потребовало от фидуциаров разорвать отношения с российскими клиентами из-за опасений, связанных с рисками. Масштаб проблемы значителен: по данным FT, около 350 организаций находятся в неопределенном положении, а 40 уже начали процесс ликвидации. По оценкам экспертов, общее число компаний, затронутых этими изменениями, может составить около 800.