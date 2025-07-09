Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России второй раз за неделю

Словакия в среду подтвердила своё решение заблокировать принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.

«Словакия подтвердила, что сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы», – говорится в публикации.