Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России второй раз за неделю
Флаги Словакии и ЕС. Обложка © unsplash.com / Trnava University
Словакия в среду подтвердила своё решение заблокировать принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.
«Словакия подтвердила, что сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России. Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы», – говорится в публикации.
По данным телеканала, европейские дипломаты, несмотря на повторное вето Братиславы, всё ещё надеются на достижение компромисса по данному вопросу в ближайшие дни.
Напомним, на прошлой неделе Словакия уже блокировала этот же пакет санкций, заявив о необходимости продолжить консультации с Европейской комиссией относительно энергоресурсов. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.