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9 июля, 13:49

Не переломный момент: Опрос показал, боятся ли россияне нового пакета санкций ЕС

Опрос: 21,7% россиян признались, что им всё равно на новый пакет санкций ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Более трети (35,4%) российских респондентов полагают, что предыдущие санкционные меры, введённые западными странами, не оказали существенного влияния на ситуацию в стране, и новый пакет ограничений от ЕС не станет переломным моментом. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Приблизительно 21,7% опрошенных выразили безразличие к данному вопросу. Одновременно с этим, 12,1% участников исследования выразили обеспокоенность, указав на потенциальное воздействие ужесточения санкций на их личное финансовое благополучие. Некоторые респонденты подчеркнули свою готовность адаптироваться к любым ограничениям. Другие отметили, что санкции стали настолько обыденным явлением, что перестали вызывать удивление.

Несмотря на заявления европейских политиков, 50,8% опрошенных считают, что в банковской сфере не произойдет значительных изменений. Только 26,1% полагают, что возможно отключение большего числа российских банков от системы SWIFT. Прочие ожидания довольно сдержанны: лишь 9,8% опасаются ухудшения условий по кредитам и вкладам, а сбоев в работе системы «МИР» — только 3%.

Несмотря на продолжительный период санкций, 67,5% респондентов заявили, что их финансовое поведение практически не изменилось. Лишь 7,5% стали держать больше наличных средств, 5,3% начали использовать альтернативные сервисы, а около 3% перешли на криптовалюту или иностранную валюту.

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Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России «самые жёсткие санкции» за последние три года. По словам министра, новые ограничения будут направлены против нефтяной отрасли РФ, банков и тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва предпримет все усилия для снижения воздействия новых ограничений.

Дарья Нарыкова
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