Не переломный момент: Опрос показал, боятся ли россияне нового пакета санкций ЕС

Более трети (35,4%) российских респондентов полагают, что предыдущие санкционные меры, введённые западными странами, не оказали существенного влияния на ситуацию в стране, и новый пакет ограничений от ЕС не станет переломным моментом. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Приблизительно 21,7% опрошенных выразили безразличие к данному вопросу. Одновременно с этим, 12,1% участников исследования выразили обеспокоенность, указав на потенциальное воздействие ужесточения санкций на их личное финансовое благополучие. Некоторые респонденты подчеркнули свою готовность адаптироваться к любым ограничениям. Другие отметили, что санкции стали настолько обыденным явлением, что перестали вызывать удивление.

Несмотря на заявления европейских политиков, 50,8% опрошенных считают, что в банковской сфере не произойдет значительных изменений. Только 26,1% полагают, что возможно отключение большего числа российских банков от системы SWIFT. Прочие ожидания довольно сдержанны: лишь 9,8% опасаются ухудшения условий по кредитам и вкладам, а сбоев в работе системы «МИР» — только 3%.