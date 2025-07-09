Ярый ненавистник России угрожает пойти против ЕС из-за «самого жёсткого ‎наказания» за СВО

Эстония, которую с Россией связывают отнюдь не тёплые отношения, угрожает заблокировать 18-й пакет санкций ЕС, но не ради Москвы. Таллин не устраивают попытки убрать из рестрикций пункт про снижение верхнего предела цен на нефть РФ. Об этом предупредил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.

«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твёрдая позиция по этому вопросу», — заявил Цахкна ERR.