Ярый ненавистник России угрожает пойти против ЕС из-за «самого жёсткого наказания» за СВО
Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против РФ из-за пункта про нефть
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Эстония, которую с Россией связывают отнюдь не тёплые отношения, угрожает заблокировать 18-й пакет санкций ЕС, но не ради Москвы. Таллин не устраивают попытки убрать из рестрикций пункт про снижение верхнего предела цен на нефть РФ. Об этом предупредил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна.
«Мы совершенно четко придерживаемся мнения, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твёрдая позиция по этому вопросу», — заявил Цахкна ERR.
По словам эстонского министра, снижение потолка цен на энергоресурсы из России должно стать самым сильным элементом нового пакета санкций.
Тем временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России «самые жёсткие санкции» за последние три года. По словам министра, новые ограничения будут направлены против нефтяной отрасли РФ, банков и тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпримет все усилия для снижения воздействия новых санкций.